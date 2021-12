IL LUTTO

CAVALLINO-TREPORTI Il covid si porta via Lucio Civiero, presidente del Civ, il Consorzio Ittico Veneziano che gestisce la casa della pesca a Punta Sabbioni. Già presidente della Faro Società Cooperativa di Cavallino, 64 anni, ha dedicato tutta la sua vita al mondo della pesca e alla tutela dei pescatori. Risultato positivo, da alcuni giorni era stato ricoverato in ospedale. Prima a Jesolo nel reparto di malattie infettive e poi a Portogruaro in Rianimazione dove si è spento ieri mattina. Pare soffrisse di altre patologie e che il Covid-19 abbia aggravato il quadro clinico. Ex allevatore di vongole, era il presidente della cooperativa che rappresenta i pescatori di Cavallino-Treporti e Jesolo. Era inoltre diventato il presidente del Civ, il Consorzio che ha messo assieme 4 cooperative e che gestisce il polo consortile veneto della piccola pesca artigianale inaugurato lo scorso luglio a Punta Sabbioni. Un progetto del quale Lucio Civiero, era molto orgoglioso e nel quale aveva sempre creduto, partecipando al taglio del nastro con il governatore Luca Zaia e la sindaca Roberta Nesto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un grande cordoglio in tutta la costa e nelle isole lagunari. «La scomparsa di Lucio dice Roberta Nesto è una notizia molto triste per tutti, ha fatto molto per il territorio». Sulla stessa scia le parole dell'ex assessore Mirco Bodi: «Lucio per il mondo della pesca commenta era un punto di riferimento importante, lascia un grande vuoto». Commosso il ricordo dell'amico Natale Zanco, ex consigliere comunale con il quale ha condiviso molte attività: «Io perdo un amico fraterno sono le sue parole il territorio una persona che ha dato molto, probabilmente tutto, per tutelare la pesca e l'intera categoria. Lucio era una persona generosa e disponibile con tutti, non ha mai espresso una parola fuoriposto. Per questo era stimato in tutta la Regione». Lascia un fratello che da alcuni anni vive in Austria.

Giuseppe Babbo

