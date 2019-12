CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stroncato da un malore davanti ai suoi ragazzi. Stefano Zerbini, 59 anni di Stra, allenatore della squadra Juniores dell'Arinese calcio, giovedì sera si è accasciato a terra durante l'allenamento in campo. L'uomo si è fermato improvvisamente, ha detto ai ragazzi che sentiva le gambe piegarsi. Poi, improvvisamente, è crollato senza più riprendersi. Una volta dato l'allarme, è stato portato in ospedale a Dolo ma non c'è stato modo di rianimarlo. Per onorare la scomparsa dell'allenatore, a cui i ragazzi erano legatissimi, la società ha...