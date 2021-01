IL BILANCIO

VENEZIA Una battuta d'arresto significativa: 135 casi in ventiquattro ore, mai così pochi dal 23 ottobre, quando la seconda ondata era solo un'ipotesi più che certa. Crollano i ricoverati (468, -20) anche se risalgono di poco le Terapie intensive (59, +2). E poi altri 14 morti per 1.370 in tutto.

Tra i lutti, un intero nucleo familiare di Fossò contagiato e decimato dal Covid. Due componenti della famiglia, padre e figlio, muoiono a distanza di tredici giorni l'uno dall'altro. Il primo a morire, il 2 gennaio, è stato il capostipite 87enne Giorgio Cavallin. Venerdì mattina la stessa sorte è toccata al figlio 66enne Loris. Essendo tutti in quarantena, il corpo di Giorgio era già stato cremato, in attesa che la famiglia uscisse dall'isolamento per avere la possibilità di partecipare alle esequie. Nemmeno due settimane dopo, al decesso del padre si è aggiunto quello del figlio. Il funerale sarà ora unico. I Cavallin fanno parte di una nota famiglia di calzaturieri rivieraschi. Loris era molto conosciuto a Fossò per avere gestito fino al 2006 una cartoleria in via Roverelli, ubicata in dirimpetto alla propria abitazione. La notizia del duplice decesso ha suscitato in paese un profondo turbamento.

IL NEOCATECUMENALE

Al Civile di Venezia è morto invece Gian Carlo Fabris, 85 anni, veneziano residente ai XII Apostoli e commerciante di merletti e biancheria a Venezia: aveva un negozio sotto le Procuratie in Piazza San Marco ed uno in Salizada San Giovanni Grisostomo, all'inizio delle Mercerie. Era anche responsabile dei catechisti neocatecumenali di Padova. Da tempo era ricoverato per il Covid, che aveva superato, ma il virus aveva intaccato il suo fisico in una lunga degenza segnata da alterne vicende: era stato ricoverato prima in Terapia intensiva, poi nel reparto Infettivi. Il giorno prima della morte ha potuto ricevere l'unzione degli infermi, l'eucarestia ed ha potuto anche vedere e parlare con la moglie Franca, sua inseparabile compagna di vita e nella fede. Gian Carlo Fabris ha dedicato l'ultimo mezzo secolo di vita quasi esclusivamente all'evangelizzazione attraverso il cammino neocatecumenale, con incontri e catechesi nelle parrocchie della diocesi di Padova.

PORTOGRUARO

Ha contratto il virus e per Michele Caruso, anni 92 di Portogruaro, non c'è stato più niente da fare. Il Portogruarese piange un'altra vittima a causa del Covid. Caruso era ospite da qualche tempo della Residenza Santa Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Per l'anziano la situazione è ben presto precipitata. Il coronavirus lo ha infatti contagiato, non permettendo più di resistere alle conseguenze del Covid 19. Caruso lascia i figli Marina con Giulio e Antonello con Gabriella e gli adorati nipoti Caterina e Marcello. Il funerale sarà celebrato lunedì, 18 gennaio, alle 11 nella chiesa Parrocchiale Beata Maria Vergine Regina di Portogruaro dove oggi alle 19.30, sarà recitato il Rosario. La famiglia ha chiesto di poter ricordare il loro caro con delle opere di bene, ringraziando il personale della residenza Santa Margherita per la loro professionalità e le cure che hanno prestato a Caruso.

