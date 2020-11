IL QUADRO

UDINE Stop agli assembramenti nel fine settimana, soprattutto tra le piazze dei centri storici, punto di riferimento degli aperitivi ma anche nelle località turistiche di mare e montagna ancora baciate dal bel tempo. Obbligo di consumazione esclusivamente all'interno dei locali e non negli spazi esterni a partire dalle 15, restrizioni nelle aree pedonali. Probabile blocco della mobilità tra comuni nelle giornate di sabato e domenica, salvo motivi di lavoro, di comprovata necessità o di salute. Possibile chiusura domenica e nei prefestivi anche dei grandi store del commercio e di alcune categorie del commercio al dettaglio. Ulteriori raccomandazioni per gli spostamenti delle persone anziane.

ORDINANZA

Dovrebbe condensarsi in queste ulteriori restrizioni l'ordinanza che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si appresta a firmare, in linea di massima nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre, con entrata in vigore dal giorno successivo, venerdì. Un provvedimento studiato d'intesa con i colleghi di Veneto ed Emilia Romagna, Zaia e Bonaccini, per provare ad evitare il passaggio in zona arancio o addirittura rossa causa crescita dell'indice Rt che attualmente è salito a 1,6. Lo stesso Fedriga lo ha fatto capire tra ieri sera e oggi con diverse dichiarazioni pubbliche alla base delle quali c'è sempre il tentativo di scongiurare un lockdown generalizzato che potrebbe affossare ulteriormente molte attività economiche.

ANCORA VITTIME

Risalgono i contagi in Friuli Venezia Giulia, così come il tasso di positività sui tamponi effettuati. E ci sono purtroppo ulteriori 13 vittime da covid-19. Le persone attualmente positive sfondano quota 8 mila, di cui 7.700 in isolamento domiciliare. A perdere la vita nelle ultime 24 ore dieci ultraottantenni: un uomo e una donna di Tarcento (95 e 91 anni) morti in una Asp, un uomo di 90 anni di Lestizza deceduto in ospedale, una donna di 90 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di 90 anni di Ampezzo deceduta in ospedale, una donna di 90 anni di Maniago morta in ospedale, una donna di 87 anni di San Vito al Tagliamento deceduta in ospedale, un uomo di 86 anni di Martignacco morto in ospedale, una donna di 85 anni di Tarcento deceduta in una Asp, un uomo di 83 anni di Trieste morto in ospedale. E poi un uomo di 75 anni di Trieste, un uomo di 63 anni di San Vito al Tagliamento e un uomo di 55 anni di Pordenone, tutti deceduti in ospedale.

I DATI DEI CONTAGI

La curva dei contagi risale di 572 unità, a fronte di 6.171 tamponi eseguiti per una percentuale di positivi sui tamponati che torna a 9,26%. Sfondano quota 8 mila gli attualmente positivi. Questa la suddivisione territoriale dei nuovi casi: 109 a Trieste, 234 a Udine, 122 a Pordenone e 95 a Gorizia, ai quali si aggiungono 201 persone da fuori regione. Sono 46 (-1) i pazienti in cura in terapia intensiva e 346 (+10) i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono 7.328, i clinicamente guariti 120 e le persone in isolamento 7.773.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 65 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 14.

OSPEDALI E SCUOLE

Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare 21 operatori sanitari, medici, infermieri e amministrativi tra le aziende sanitarie di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste oltre al Cro e al Burlo mentre aumenta anche il numero delle infezioni all'Ospedale di San Daniele, 34 degenti, 49 operatori sanitari e 6 tra lavoratori di cooperative e ditte esterne per un totale di 89 contagi. In ambito scolastico nuovi casi di positività per alcuni studenti tra le scuole Dante e Sauro di Trieste, l'Università di Trieste, le scuole di Sacile, Maniago, Fiume Veneto, Don Bosco di Pordenone. Si segnalano anche i contagi dell'ex prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto e un mini-focolaio alla parrocchia di via Simonetti a Udine che ha spinto il parroco a interrompere celebrazioni e incontri con i fedeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA