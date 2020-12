L'ALTRA FACCIA DEL COVID

PORDENONE In fila per andare dallo psicologo. Infermieri ma anche oss stremati da turni di lavoro massacranti e dalla paura di essere contagiati. E di portare il virus a casa. L'Asfo ha provveduto ad aprire uno sportello dedicato a loro, mettendo a disposizione uno psicologo. Le richieste, specie in questo periodo, cominciano ad essere numerose e, proprio per questo, si è attivato anche l'Ordine delle professioni infermieristiche.

L'INIZIATIVA

«Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli spiega il presidente Luciano Clarizia dopodiché uno specialista sarà a disposizione, tre ore la settimana, nella nostra sede. Ritengo possa essere un servizio importante». Clarizia è preoccupato. Vede quotidianamente colleghi stanchi, in prima linea fianco a fianco delle centinaia di pazienti che hanno contratto il Coronavirus. «Medici, infermieri e operatori sociosanitari sottolinea sono soprattutto uomini e donne. Con i loro pensieri e le loro paure che, in questo periodo così difficile, stanno venendo sempre più a galla. Stiamo parlando di operatori della sanità che rischiano di ammalarsi e di non reggere lo stress che li sta mettendo a dura prova. Il personale, sia quello che opera in ospedale che nei presidi periferici, purtroppo, è ridotto all'osso. Ha già affrontato la prima ondata e adesso sta vivendo la seconda fase della pandemia, che è ancora più grave. Ci sono colleghi che, una volta finito il lavoro in reparto, piangono. Lo fanno in silenzio, senza farsi vedere. Queste persone vanno aiutate e assistite, prima che sia troppo tardi». Attualmente non è possibile fare una stima di quanti infermieri e operatori sociosanitari si sono già rivolti allo psicologo dell'Asfo. «Sono numeri che non possiamo sapere e avere ricorda Clarizia ma, lo assicuro, sono importanti». Un calcolo approssimativo, tuttavia, il presidente provinciale e regionale dell'Ordine l'ha voluto fare.

I NUMERI

«I dipendenti dell'Asfo spiega sono più di 4mila. Un terzo di questi sono costantemente a contattato con pazienti Covid e un 3 per cento di loro ha già chiesto un supporto psicologico». Una quarantina, dunque, gli operatori che si sono messi nelle mani di uno specialista. «Sono soprattutto infermieri sostiene Clarizia perché, a differenza dei medici, sono quelli che trascorrono in assoluto più tempo a stretto contatto con i malati di Covid. Che li vedono guarire ma anche morire». La colpa di stress ed esaurimenti è evidente: la carenza di professionisti, che si sta facendo sentire nel peggiore dei modi con l'emergenza Coronavirus. E l'altalena di personale infermieristico su cui dondola l'Azienda sanitaria sta portando a un aumento di rischi per i pazienti e per gli stessi operatori: ogni infermiere dovrebbe assistere al massimo 6 pazienti per ridurre del 20 per cento la mortalità, ma attualmente ne assiste in media 11. Nelle Regioni dove la carenza è minore 8-9, dove è maggiore si arriva anche a 17. «Significa - Clarizia mette in chiaro le cose - mettere a repentaglio oltre alla salute dei professionisti, quella dei pazienti: un infermiere stanco e stressato è più soggetto a rischi di errore». E stress e burnout, lo dicono studi internazionali, aumenta il rischio di mortalità tra i pazienti dal 7 all'11 per cento. Da qui la decisione dello del presidente dell'Ordine di mettere a disposizione del personale sanitario uno psicologo. «Si è fatta tanta retorica sugli eroi - Clarizia fa proprie le recenti dichiarazioni di Davide Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi - ma questi eroi sono stati lasciati soli con il loro disagio, che in molti casi è già diventato disturbo post-traumatico. Oggi rispondiamo con un atto di solidarietà tra professioni, che parte verso i temi psicologici degli infermieri ma si svilupperà anche per le prestazioni infermieristiche verso gli psicologi».

