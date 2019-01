Stranieri, la Questura ora fa scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL QUADROBELLUNO Sono stati oltre 3500 i permessi di soggiorno rilasciati nel corso del 2018 dall'Ufficio immigrazione della questura di Belluno. In tema di immigrazione la città ha fatto scuola risolvendo anche uno dei casi più ostici: quello di stabilire la procedura per riaccompagnare uno straniero nel paese ospitante dopo aver fatto domanda di asilo anche in un altro Paese.I NUMERIPresentati ieri dal questore di Belluno i dati della Polizia amministrativa del 2018. Numeri importanti, per quanto riguarda il settore legato...