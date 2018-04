Strama e Mandorlini convocati al capezzale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO CROTONEUDINE Quello di ieri è stato un lunedì intensissimo, caratterizzata dalla ricerca del successore di Massimo Oddo che ufficialmente non ha ancora ricevuto il benservito, anche se era già chiaro domenica al termine della partita persa in casa contro i calabresi che l'esperienza del tecnico di Pescara era ormai giunta al termine.DA LONDRA A UDINEGino Pozzo (che è rientrato a Udine ieri a tarda sera) in mattinata da Londra ha contattato diversi allenatori: il solito Andrea Stramaccioni, Edy Reja, Andrea Mandorlini, anche Francesco...