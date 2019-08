Strade sicure

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PREVENZIONEBELLUNO Autovelox bellunesi: le multe sono praticamente blindate e i ricorsi impossibili. Nessuna speranza per gli automobilisti bellunesi indisciplinati. Nemmeno dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, che impone la contestazione immediata della contravvenzione con il velox, pena la nullità. La maggioranza delle installazioni bellunesi si trovano su strade nelle quali non è prevista la presenza di operatori di polizia. Ovvero sono sulle cosiddette strade a scorrimento veloce. Le multe quindi, anche quando non vengono...