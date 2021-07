Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STRADEUDINE Resta ancora in sospeso, nell'attesa di una definizione, una questione inerente i rapporti finanziari fra l'Anas e la Regione Fvg. Il nodo era stato evidenziato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti già in occasione della Dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2014: si tratta del finanziamento all'Anas per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione degli assi stradali di interesse statale e regionale...