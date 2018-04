Strade, numero di residenti e fabbriche: ecco perchè la Mandria respira veleno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUARTIEREPADOVA C'è un quartiere a Padova dove la concentrazione di Pm10 è massima, di fatto il punto più inquinato del Veneto. In via Ca' Rasi, alla Mandria, un fazzoletto di terra coperto da case e palazzi tra via Armistizio e lo svincolo delle tangenziali, non distante in linea d'aria dalle fabbriche che costeggiano strada Battaglia.Traffico, riscaldamento e fabbriche: gli ingredienti perfetti, secondo Legambiente, per appiccicare il bollino rosso di aria irrespirabile. È qui, alla colonnina Arpav installata dietro il palasport, che...