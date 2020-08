VIABILITÀ INTERROTTA

PORDENONE «Una gestione incosciente». È più che arrabbiato Sandro Rovedo, il sindaco di Frisanco. Punta il dito nei confronti di Fvg strade, la società che gestisce le due (ex) strade provinciali che attraversano il piccolo borgo della Val Colvera. Almeno sulla carta, perché a ieri di addetti dell'azienda a capitale interamente pubblico non si era vista nemmeno l'ombra. Nonostante il violento fortunale non abbia risparmiato Frisanco che, anzi, è stato tra i comuni della Destra Tagliamento che hanno subito i danni maggiori. Seicento abitanti in tutto tra il capoluogo e le frazioni. Ognuno si è dovuto arrangiare come ha potuto. I volontari della protezione civile hanno svolto un lavoro incessante, insieme al personale dei vigili del fuoco, per liberare numerose strade dagli alberi abbattuti dalla forza del vento. Alcuni dei quali, come testimoniano le foto scattate direttamente dal primo cittadino, impedivano il passaggio di qualsiasi mezzo.

LE STRADE

Due in particolare, le ex provinciali (una che collega Frisanco a Maniago, l'altra Meduno ad Andreis), risultavano interrotte. Di fatto Frisanco, sino alla tarda notte di sabato, era isolato. Non solo: alcune frazioni erano anche rimaste senza luce, complice la caduta di piante sui pali della corrente elettrica. Personale dell'Enel già sabato pomeriggio alle 18.30 era presente per valutare la situazione ed eventualmente attuare alcuni interventi risolutivi. Un palo della telefonia, invece, rendeva rischioso il passaggio lungo la ex sp63 (quella che collega Meduno ad Andreis). «Era penzolante sostiene il sindaco Rovedo quasi ad altezza uomo. Non me la sono sentita di concedere il transito, così grazie anche all'ausilio della polizia locale, ho deciso di chiudere un tratto di strada. Fortunatamente la circolazione era aperta su Navarons e Casasola, quindi è stata scongiurata la paralisi». A quel punto nel mirino del sindaco è finita Fvg Strade. Già il solo fatto di essere riuscito a mettersi in contatto con un tecnico reperibile è stata un'impresa. «Sino a che attacca il primo cittadino di Frisanco domenica mattina mi sono visto costretto a chiamare in Prefettura per avere un contatto. Difficile dialogare con chi era preposto. Ho dovuto quasi litigare. A ieri pomeriggio, nessuno di Fvg strade si era fatto vivo. Nemmeno per un sopralluogo. Credo allarga le braccia che così non vada bene. Capisco che l'emergenza maltempo abbia causato danni un po' dappertutto. E tra sfalci dell'erba non effettuati e cedimenti di strade mai riparati, temo che quell'azienda si sia dimenticata di qualche (sua) proprietà». Le due ex strade provinciali che attraversano Frisanco non sono state le uniche, causa maltempo, a essere state chiuse poiché impercorribili. Anche la sp1 della Val d'Arzino, tra San Francesco e Verzegnis, risultava interdetta alla circolazione. Sempre tra la fascia della pedemontana e quella montana, alberi e pali caduti hanno richiesto l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco tra Montereale Valcellina, Vajont, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna e Tramonti di Sotto. Alcuni tratti della viabilità sono stati riaperti alla circolazione, per altri invece sarà necessario attendere l'intervento dei tecnici. Del resto la forza del vento ha fatto schiantare al suolo e inclinare pericolosamente non solo alberi ma anche pali delle linee elettrice e telefoniche.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA