Strade, formazione e banda larga Le carenze che penalizzano le aziende

PORDENONE Il 2020 sarà anche l'anno della sfida per progettare e completare alcune infrastrutture di cui il territorio - a detta del sindacato, ma anche dell'associazione degli Industriali e delle altre categorie economiche - ha bisogno come l'aria. Non solo una viabilità più adeguata, ma anche l'alta velocità ferroviaria e il trasporto delle merci dalla gomma alla rotaia. E ancora le cosiddette infrastrutture immateriali, come la banda larga. Oltre che formazione e ricerca che passano anche dai poli di innovazione. «Un nodo che è ancora da sciogliere. Ma sul quale - riconosce il leader provinciale della Cisl pordenonese - c'è un dato positivo -: il dialogo tra sindacati, associazione degli imprenditori e gli altri soggetti coinvolti è avviato. L'auspicio è che possa intensificarsi ancora di più nei prossimi mesi con l'obiettivo di mettere ai riparo il territorio facendolo diventare più competitivo proprio grazie a investimenti e infrastrutture che non possono più attendere». Alcuni i nodi viari che rischiano di tarpare le ali al sistema manifatturiero e anche dei servizi del territorio. Non solo la vicenda del ponte Meduna che si trascina ormai da troppi anni. Ma anche il proseguimento come autostrada tra Cimpello e Gemona che il sindacato chiede all'unisono con le associazione degli industriali.

«Sempre più spesso - sottolinea il sindacalista - riusciamo a chiudere accordi, non solo su salario e orari ma proprio su produttività e competitività, con le imprese che consentono di efficientare e migliorare la produzione e i risultati. Ma altrettanto spesso i risultati in termini di miglioramento che si ottengono all'interno delle imprese rischiano di essere vanificati appena fuori dal cancello delle fabbriche. Proprio a causa di un sistema viario e infrastrutturale che non mostra lo stesso livello di competitività raggiunto dalle aziende». Come dire: è inutile che nelle fabbriche si risponda agli ordini in modo sempre più tempestivo e razionale se poi la merce, quando esce dai reparti produttivi, rischia di rimanere bloccata nei camion in coda sulle strade». E non mancano gli esempi pratici. «Il nodo di ponte Meduna e i ritardi di realizzazione della bretella sud di Pordenone. E poi - aggiunge sconsolato il sindacalista - l'alta velocità per noi si ferma a Mestre. Sotto quest'ultimo aspetto il territorio della Destra Tagliamento è decisamente penalizzato».

Uno degli aspetti cruciali è quello legato alla logistica. «Nell'ultimo anno l'Interporto ha subìto una scossa. Più di qualcosa - ammette il sindacalista - pare si stia muovendo. Ma è necessario proseguire speditamente su quella strada puntando anche ad accelerare sui futuri progetti che devono rendere il polo logistico pordenonese veramente funzionale al manifatturiero». L'altra grande sfida che il sindacato punta a giocare insieme alle categorie produttive è quella della formazione delle maestranze rispetto alla rivoluzione digitale già in atto nelle fabbriche. «Quello della formazione è un treno che non possiamo perdere. Anche su questo siamo pronti a sederci a un tavolo con categorie e istituzioni».

