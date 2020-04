IL PONTE

VENEZIA Giro di vite doveva essere, giro di vite fu, e soprattutto giro di vite sarà. Gli extra controlli anti contagio predisposti dal prefetto Vittorio Zappalorto, infatti, sono solo all'inizio: dopo la vigilia di ieri, in cui il personale delle forze dell'ordine si è trovato a gestire soprattutto gli assalti ai supermercati in attesa della due giorni di serrata pasquale totale, il clou delle attività è previsto tra oggi e domani. «C'è stata un po' di ressa ai supermercati - spiega il prefetto - ed era prevista, per fortuna senza particolari situazioni di disordine. Quello che più mi preoccupa adesso sono le scampagnate e le grigliate di Pasqua e Pasquetta». Situazioni di assembramento che chiaramente non sono compatibili con il regime di isolamento imposto dall'emergenza sanitaria. Il clima primaverile di questi giorni certamente non aiuta, soprattutto nelle località balneari: motivo per cui ieri, l'elicottero della polizia, ha sorvolato più volte l'intero litorale per monitorare la situazione in riva al mare.

CITTÀ

Per quanto riguarda la città, c'è un cauto ottimismo sul fatto che si rispettino le disposizioni. «Le indicazioni che abbiamo avuto sono buone, le sanzioni sono state poche e questo significa che gli appelli alla popolazione sono stati recepiti - commenta il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto - di questo ringrazio i cittadini. Oggi (ieri, ndr) in città hanno operato polizia e guardia di Finanza, a Pasqua e Pasquetta si aggiungeranno anche le unità dei carabinieri e della polizia locale». Il dispositivo è massiccio: 584 uomini messi in campo tra tutti i diversi corpi di forze dell'ordine. «I nostri servizi - continua il questore - sono stati apprezzati anche dalla direzione centrale anticrimine: siamo soddisfatti, abbiamo chiuso e monitorato tutte le direttrici verso il mare, da Jesolo a Chioggia, per poi proseguire con i servizi notturni». La preoccupazione del prefetto e dei sindaci del litorale, infatti, era che qualcuno potesse pensare di raggiungere la casa delle vacanze in notturna per eludere i blocchi. «Sarà una Pasqua particolare - continua Masciopinto - rigide saranno le sanzioni contro i trasgressori, si pensi che giusto due giorni fa abbiamo multato due minori in bicicletta usciti senza validi motivi. L'assalto ai supermercati? C'è stata una maggior affluenza, ma lì noi interveniamo solo per dare supporto e aiuto nell'organizzazione». Altri segnali incoraggianti sono arrivati dai mercati. «Lì, a differenza di quanto accaduto nei supermercati - aggiunge il comandante generale della polizia locale, Marco Agostini - i cittadini sono stati estremamente precisi». Pattuglie extra anche al Lido, dove il numero di contagi risulta essere particolarmente elevato rispetto al resto del centro storico (ben 4 volte), con barche di finanza, polizia e polizia locale a passare in lungo e in larga tutta la zona delle spiagge.

LAGUNA SUD

Divieto di escursioni in mare e sugli arenili, quindi. Anche a sud della laguna: a Chioggia, il capo del compartimento Marittimo, il capitano Michele Messina, ha emesso, sulla base di quanto stabilito anche dalla Direzione marittima di Venezia, un provvedimento che vieta la navigazione, l'entrata e l'uscita delle unità navali da diporto, da darsene, marine, approdi e porti turistici per motivi non in linea con le vigenti disposizioni in materia di contenimento epidemiologico e contenimento degli spostamenti delle persone, che possono essere giustificati solo da comprovati motivi di necessità e urgenza. I controlli, da parte del personale della guardia costiera, si svolgeranno a terra, sugli arenili, ma anche in mare e in laguna, mediante l'impiego dei mezzi navali (motovedette e gommoni) in dotazione.

