Strade chiuse, temporanei blackout, pericolo slavine e valanghe. Ritorna emergenziale la situazione in Alto Friuli a seguito delle abbondanti nevicate che dalla scorsa notte non danno tregua su Carnia e Tarvisiano. Oltre un metro di neve fresca che si è depositata in 24 ore nelle località più in quota, andando a sommarsi alla precedente caduta nei giorni scorsi. Sappada, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Tarvisio, Malborghetto e Sella Nevea sono i comuni più colpiti.

Un pomeriggio in altalena quello vissuto ieri negli spostamenti fa Forni Avoltri verso Sappada, con la strada regionale 355 chiusa e riaperta più e più volte a causa delle scariche di neve fresca che hanno ostruito la carreggiata. In serata la strada è stata chiusa fra il centro biathlon di Piani di Luzza e Forni Avoltri, lasciando isolata Sappada. Sono state chiuse anche le strade regionali 73 del Lumiei da Sauris di Sopra verso Casera Razzo, la regionale 24 della Val Pontaiba dal chilometro 7+900 tra Treppo Ligosullo e Paularo, la Strada regionale 23 della Val d'Incaroio dal chilometro 12 in comune di Paularo e la regionale 76 da Chiusaforte verso Sella Nevea, con la località sciistica che risulta pertanto isolata.

