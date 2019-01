Strade chiuse: l'esperimento promosso dal Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIABILITÀCORTINA E' andata meglio di quanto previsto. O temuto. E' riuscito l'esperimento della chiusura delle strade comunali di Cortina, per migliorare l'accesso alle piste della Tofana, durante le gare di Coppa del mondo di sci alpino. E' stata chiusa anche la regionale 48 delle Dolomiti, nel tratto dal centro del paese a Pocol, con qualche disagio per gli operatori economici e per i residenti a monte del tratto chiuso, ma senza i disastri paventati. Ad osservare con particolare attenzione l'andamento della viabilità, dalle 9 in poi,...