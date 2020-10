(L.M.) Pioggia e vento per tutto il giorno, allagamenti anche al Lido e disagi soprattutto alla circolazione stradale. Allagamenti si sono registrati in via Sandro Gallo e via Malamocco, ma anche in lungomare Marconi, quindi nelle due strade principali dell'isola. Qui da San Nicolò agli Alberoni, in diversi punti, si sono formate grandi piscine di acqua, che hanno richiesto grande prudenza da parte degli automobilisti per non correre il rischio di incidenti. Come sempre, in situazioni del genere, è finito sotto accusa lo scarso funzionamento dei tombini che, ancora una volta, non riuscivano a far defluire l'acqua piovana che ha formato ampie pozzanghere sulla carreggiata.

É stata quindi posta l'attenzione sulla manutenzione che ha sollevato le immancabili critiche e proteste dei residenti. A mollo, oltre alle due strade principali, sono andate anche molte vie limitrofe del lungomare Marconi, garage e scantinati. Tutto però si è risolto senza che l'emergenza raggiungesse livelli elevati. Sulla strada, per il forte vento, a San Nicolò si è verificata la caduta di alcuni grossi rami che non hanno comunque danneggiato le auto parcheggiate in sosta. Qualche guaio per un paio di imbarcazioni, ma tutto sommato l'allerta, anche grazie agli allarmi dei giorni scorsi, è stata superata senza gravi criticità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA