Strada Nuova, rogo doloso al mercato

L'INCENDIOVENEZIA Dispetto o vandalismo, quel che è certo è che l'incendio appiccato all'alba di ieri da uno o più ignoti ad una bancarella di Pasqua, in Strada Nuova, poteva avere pericolose conseguenze anche per i negozi e le case attorno. La natura è dolosa, su questo ci sono pochi dubbi. Tanto che la polizia ha deciso di passare al vaglio le telecamere della zona per trovare i colpevoli. Fortunatamente alcuni ambulanti sono riusciti a spegnere il rogo grazie a secchiate d'acqua della vicina fontana. L'ipotesi è che qualcuno si sia...