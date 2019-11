CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRADA INTERROTTACANALE Nel pomeriggio di ieri una frana di grosse dimensioni ha completamente ostruito la strada comunale per la frazione di Carfon. Terra, massi e alberi, tutto precipitato a valle da un fronte di circa venticinque, trenta metri. Subito si sono portati in sopralluogo il sindaco di canale Flavio Colcergnan con il suo vice Massimo Murer e i vigili del fuoco permanenti di Agordo per verificare l'entità dello smottamento. Ma le condizioni meteo avverse e la visibilità limitata, considerato che c'era già buio, hanno fatto...