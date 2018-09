Strada franata, Saccardin chiama in causa Acquevenete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANZETTEROVIGO Una profonda voragine ha costretto la Polizia Locale a chiudere il traffico in via Ottavio Munerati. L'asfalto ha ceduto perché è venuta a mancare la sede stradale sottostante, probabilmente erosa dall'acqua uscita da una delle condotte idriche. Un problema che si è già verificato in altre zone della città (l'episodio simile più recente è avvenuto in via Capodistria), ma soprattutto non è una novità per la frazione di Cantonazzo.«La voragine è sul percorso di una fognatura gestita da Acquevenete spiega l'assessore...