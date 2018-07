CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STORIA NEL DEGRADOPORDENONE La proposta alla Regione di stanziare nell'assestamento di bilancio, chiuso giovedì sera, la somma di 1,5 milioni al Comune per l'ex Cotonificio Amman di Borgomeduna non è passata. L'obiettivo dell'operazione - tentata dal capogruppo Pd ed ex sindaco Sergio Bolzonello - era girare la somma al Comune affinché il sindaco Alessandro Ciriani potesse formulare una proposta di acquisizione del sito di archeologia industriale ora che si trova in procedura fallimentare e già più aste sono andate deserte comportando un...