Storia di un fallimento: 30 milioni per un progetto sbagliato

LA VICENDAVENEZIA Nato con mille speranze su richiesta dei trasportatori acquei e sotto il regime commissariale dei primi anni Duemila, il Centro logistico è nato con Saturno contro. Non ne è andata bene una, perché il Comune dopo aver speso una sessantina di milioni per realizzare il centro di interscambio acqua-gomma e la darsena per le barche da lavoro, non ha mai provveduto a spostare le barche da lavoro dai rii, liberandoli, come avrebbe dovuto fare e voleva fare. Con la base delle barche al Tronchetto l'interscambio avrebbe avuto un...