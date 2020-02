I RIFLESSI SULLO SPORT

BELLUNO Per numero di atleti e club coinvolti, è stata la pallavolo la disciplina sportiva sulla quale il Coronavirus ha avuto il maggior impatto. Almeno per quanto riguarda lo sport bellunese. Dai sestetti della Pallavolo Belluno (entrambi in serie B) al Limana di C femminile fino alle 5 squadre di serie D (3 femminili e 2 maschili), senza dimenticare i campionati giovanili regionali, poco prima delle 12 di ieri le società hanno scoperto di avere il sabato sera libero. Una decisione drastica presa dalla Fipav (la Federazione del volley) per motivi precauzionali come scritto nel comunicato ufficiale. Il Comitato regionale Fipav Veneto, visto l'evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone della nostra regione, comunica che, a scopo precauzionale e per salvaguardare il regolare svolgimento dei campionati, viene determinata la sospensione di tutte le gare dei campionati di serie C e serie D, maschile e femminile, oltre che di tutte le gare relative ai campionati giovanili regionali per le giornate del 22 e 23 febbraio. Le partite saranno recuperate in data da destinarsi. Una scelta netta, adottata attorno alle 16 anche dalla Fip, la Federazione della pallacanestro, che utilizza praticamente le stesse parole e la medesima motivazione, ispirate a una parola sola: prudenza. La diversità è nella durata del provvedimento, che non si limita al weekend ma è esteso fino a mercoledì 26.

E il calcio? Il comitato regionale della Figc ha adottato il principio di sospendere gli incontri delle squadre impegnate nelle zone in cui Coronavirus si è diffuso, in particolare attorno a Vo' Euganeo. Di conseguenza, è stato cancellato il turno del girone di Prima categoria che coinvolge quelle società e anche Este-Mestre di serie D non si giocherà oggi. Per quanto riguarda le ricadute sul calcio bellunese, si notano nei rinvii di 2 incontri di formazioni giovanili che avrebbero dovuto affrontare avversari padovani: non si giocano quindi stamattina La Rocca MonseliceBelluno (Allievi sperimentali) e Belluno-Este (Giovanissimi sperimentali).

Ma l'evento singolo di maggiore portata in programma in provincia di Belluno ad avere subìto Coronavirus, è la tappa regionale del campionato di karate al palasport di Sedico, dove erano attesi 800 concorrenti: Causa i recentissimi avvenimenti, per questioni di pubblica sicurezza, il Comitato organizzatore ha deciso di annullare la gara ha annunciato la Fik. Infine, stop ai campionati giovanili di rugby (la serie C di Feltre, Alpago e Belluno osservava un turno di riposo) e al cross di Trevignano (Treviso), evento del Csi in cui tradizionalmente sono di solito impegnati molti podisti bellunesi.

