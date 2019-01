Stop Tav, l'Avvocatura lancia l'allarme penali un conto da 3,4 miliardi `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il rapporto dell'Avvocatura dello Stato sulla Tav sarebbe da tempo sul tavolo del ministero dei Trasporti e, probabilmente, anche su quello di Palazzo Chigi. Tant'è che lunedì, proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha fatto capire in maniera esplicita, che il rischio penali, in caso di stop all'opera, è altissimo. Anzi certo. Di ufficiale per ora non c'è nulla perché, come ormai più che evidente, i grillini spingono per ritardare il più possibile la decisione sulla Torino-Lione. Lo spettro del referendum e le...