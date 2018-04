CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Stop immediato al 15 per cento delle navi da crociera che passano per il bacino di San Marco. È l'effetto di un'ordinanza emanata ieri dal comandante della Capitaneria Goffredo Bon. A partire dal 1. luglio, sarà consentito transitare solo alle navi che rispetteranno una formula messa a punto dalla Capitaneria e condivisa con l'Autorità portuale e le organizzazioni delle crociere. Potranno transitare di fatto le navi meno inquinanti e che smuovono di meno i fondali. Ma il limite delle 96mila tonnellate di stazza lorda per le grandi navi...