IL REPORTAGE

TREVISO «Volete la verità? Avrebbero fatto meglio a dire: fermi tutti, abbassate le serrande per un mese e vi ristoriamo noi. Invece siamo alla mezze misure». Al Botegon di Porta San Tommaso, tappa quasi immancabile della movida dello spritz in centro, il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio e il divieto di servire chi non sta seduta sui tavoli costa dal 30 al 40% del fatturato. «Siamo costretti a rivedere tutto il nostro modo di lavorare - spiega il titolare Alessandro Arboit - la gran parte delle persone che venivano a bere l'aperitivo in fascia serale lo faceva in piedi, ciondolando un po' qua un po' là al di fuori dal locale. Del resto la nostra clientela è tutta gente che in gran parte si conosce, il nomadismo tra i tavoli è una cosa che ci sta». Da ieri invece, a partire dalle 18, può essere servito solo chi ha un posto a sedere, con compagnie che non devono superare il numero di sei persone. «La questione - dice Arboit - è molto semplice. Se si ritiene che la movida sia un veicolo di infezione si sarebbe dovuto avere più coraggio nelle chiusure. Certo, io sono a capo di una azienda sana e dal punto di vista della tenuta finanziaria ce la facciamo a resistere qualche tempo. Ma qualche altro collega, che è partito da poco, potrebbe avere più problemi perché è indubbio che, sebbene tutti abbiano avuto ad esempio l'estensione dei plateatici, il cliente in piedi rappresenta quasi la metà di quelli che vengono a consumare. Per il settore è un'altra bella botta e non sappiamo neppure in che modi il governo ci verrà incontro».

LE CONTRADDIZIONI

«Potevano dichiarare il coprifuoco di tutto ciò che è superfluo - gli fa eco Stefano Zanotto, titolare dell'Osteria Arman - ma poi chi si fida di questo governo e degli aiuti che arriveranno? Se entro nella logica dell'esecutivo mi pare che questa sia una misura che non serve, è un tentativo di dare l'impressione che qualche cosa si sta facendo ma dalla portata effettiva probabilmente scarsa. D'altra parte hanno deciso di tenere aperti i ristoranti fino alle 24 ma io, nel mio locale, chiudo la cucina alle 22,30 e di gente che entra alle undici e un quarto chiedendo da mangiare francamente ne vedo ben poca». In giro per il centro si trovano anche quelli che del cliente in piedi ha però fatto una sorta di core business. Come l'Osteria Ai Nanetti in Piazza Indipendenza. «Per noi è una bella batosta - commentano i titolari - le 18 sono l'ora in cui si genera il maggior afflusso di clienti. A questo punto a qualche cosa dobbiamo pensare, per ridurre certo l'affluenza ma non vedere le entrate che calano vertiginosamente. Stiamo pensando ad una soluzione che ci permetta di utilizzare i tavolini esterni, ci stiamo ancora riflettendo». E pensare che ci sono posti dove alla luce del lockdown e complici le norme restrittive entrate in vigore a maggio avevano fatto persino degli interventi strutturali al locale.

DAL BANCONE ALLE SEDIE

È il caso dell'osteria dalla Gigia, tempio delle mozzarella in carrozza e dei tramezzini lunga Via Barberia. «Alla fine - dice la proprietaria Tosca Busatto - bisogna fare di necessità virtù. Questa primavera, in mezzo alla chiusura, avevamo approfittato della chiusura forzata per predisporre un sistema che ci permettesse di soddisfare la domanda senza avere la calca di gente all'interno del locale, mettendo la persona dietro al bancone in grado di prendere le ordinazioni fuori dal locale. Adesso invece dovremo cercare di potenziare i 15 posti che abbiamo all'esterno con delle seggiole e sperare nel turn over della gente. Perché altrimenti lavorare per poco più di dieci persone sarebbe davvero avvilente e soprattutto controproducente». «Se il danno diretto è evidente, quello sociale è tanto elevato quanto subdolo: si stanno cambiando le abitudini delle gente tra smart working e imposizione di divieti degli orari, la gente non frequenta più il centro città abbozza Federico Capraro presidente dell'Ascom provinciale». Ed è proprio di questo che hanno paura al Caffè del Conte, a fianco del cinema Corso, che proprio ieri ha inaugurato la nuova proprietà. «Con più di 3 mila e 700 euro da pagare di affitto - spiega Xhavana Kaceli, che del piccolo locale è la titolare - tutto ci fa timore ma è soprattutto lo svuotamento del centro che pende come una spada di Damocle».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA