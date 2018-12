Stop alle auto no-cat, deroghe per i furgoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INQUINAMENTOROVIGO Per le feste tutti con le auto in garage. La prossima settimana arriverà la nuova ordinanza antinquinamento valida in tutto il territorio cittadino, dal centro storico alle frazioni, imponendo severi limiti alle emissioni inquinanti di veicoli e sistemi di riscaldamento. Contrariamente alla precedente ordinanza dell'1 ottobre, rimasta in vigore appena 10 giorni prima che fosse revocata dal sindaco Massimo Bergamin, questa prevede delle eccezioni per chi lavora ed è costretto a utilizzare veicoli ritenuti inquinanti.IL...