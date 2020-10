MESTRE A Ca' Noghera alle 21, a Sanremo alle 2 di notte. Cinque ore di differenza, tra i due Casinò, quello veneziano di terraferma (Ca' Vendramin Calergi è sempre chiuso) e quello ligure, che tradotto vuol dire differenza di trattamento e d'incassi. Insomma, due pesi e due misure. Tra i problemi che il Dpcm firmato dal premier Conte domenica scorsa ha aperto, c'è la disciplina dei tempi di frequentazione delle sale da gioco, sale scommesse e sale bingo. Secondo il provvedimento possono restare aperte al pubblico dalle 8 alle 21, poi tutti a casa. Se non che a Venezia si è venuto a sapere che a Sanremo la ricerca della dea bendata si è protratta fino alle ore piccole e chi lavora tra i tavoli e le slot machines ha rizzato le antenne. Come può essere? A quanto pare in Liguria non è stata adottata alcuna deroga alle 21, quindi resta l'interrogativo su come sia possibile, anche perché, eventualmente, le Regioni possono adottare misure più restrittive e non più estensive di un Dpcm, per il principio del rango superiore di quest'ultimo. «Non abbiamo notizie, stiamo interloquendo con gli enti preposti e per adesso noi chiudiamo alle 21. Altro non dico», ha dichiarato ieri Michele Zuin, assessore al Bilancio e alle Società partecipate. Della questione, al punto stampa dell'altro ieri nella sede della Protezione civile a Marghera, è stato investito il governatore del Veneto Luca Zaia, che nel rispondere ha preso tempo, pur ribadendo il criterio di fondo: «E' un tema che abbiamo in evidenza e stiamo approfondendo. Dico però che il trattamento dev'essere lo stesso: o tutti o nessuno». Insomma, ecco un altro fronte di valutazione, con la richiesta di regole uguali per tutti. (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA