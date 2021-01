IL BILANCIO

VENEZIA L'ultima arma, la Maginot prima di una disfatta irreparabile: la Fase 5 degli ospedali, in sostanza, era questa. La strenua difesa dal virus prima che l'intero sistema sanitario - a quel punto votato nella sua interezza alla sola lotta contro il Covid-19 - franasse su se stesso.

Il Veneziano l'ha assaggiata tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio ma tutto questo ora è solo un ricordo al quale guardare, comprendendo il rischio corso. Perché con il virus che indietreggia in tutti i suoi indicatori (non nei decessi, continueranno ancora come ultima coda della seconda ondata) gli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale hanno potuto abbandonare la Fase 5 per stabilizzarsi in una zona più tranquilla: secondo le indicazioni regionali, la Fase 3, quella nella quale i posti letto occupati non superano i 39 in Terapia intensiva e i 268 in aree non critiche. E il Veneziano è sotto in entrambe le voci.

IL TACHIGRAFO

La velocità della trasformazione degli ospedali in base alla diffusione del contagio da coronavirus l'ha stabilita la Regione Veneto, che ha fissato delle soglie sul tasso di occupazione dei reparti oltre le quali si passa di colore, dal verde al rosso scuro. L'indicazione è semplice: l'intensità della scala cromatica aumenta al crescere dei pazienti ricoverati, spingendo sempre oltre la trasformazione degli ospedali in strutture Covid, e viceversa. L'insieme dei due parametri, stabilisce la Fase degli ospedali.

A ieri il Veneziano era in giallo per la Terapia intensiva (33 posti letto occupati su un massimo di 39 concessi prima di cambiare livello di gravità) e al confine tra giallo e arancione per le aree non critiche: 265 pazienti su 268 come massimo. Mettendo in relazione i due dati, ecco la Fase 3 che comporta, da lunedì, la ripresa di gran parte di quelle attività sospese nelle ultime settimane.

LA GIORNATA DI IERI

Prima di tutto, una premessa a confermare indirettamente il calo dei contagi: «L'aumento dei casi nel bollettino di oggi pomeriggio (ieri, ndr) è dovuto al fatto che in data odierna (ieri, ndr) i Sistemi Informativi hanno allineato gli algoritmi alla nuova definizione di caso positivo indicata dal ministero della Salute. Da oggi - scrive la Regione accompagnando il bollettino quotidiano - vengono conteggiati tra i positivi anche tutti i soggetti risultanti positivi al test antigenico, senza la necessità di una conferma da test molecolare». L'aggiunta riguarda gli ultimi dieci giorni e si riferisce a pazienti che già sono in cura.

Ecco quindi spiegata l'impennata di contagi di ieri nell'area metropolitana di Venezia, dove ci sono stati 345 nuovi casi (49.304 il dato complessivo) e gli attualmente positivi sono tornati a crescere salendo a quota 7.771. Continua invece il calo di ricoveri: 314 in tutto (-10 rispetto a lunedì) di cui 34 in Terapia intensiva: due dati che, assieme, non si vedevano dai primi giorni di novembre. Non si ferma la curva dei decessi, anche ieri sono state registrate 7 croci che portano il dato intero a 1.514 morti dall'1 marzo, ma il conto dei decessi sarà l'ultimo parametro a scendere, come successo anche in primavera.

I VACCINI

Ieri l'Angelo di Mestre ha ricevuto la nuova fornitura di dosi Pfizer-Biontech: ne sono arrivate 7.020, il numero pieno previsto dagli accordi per l'Ulss 3 e l'Ulss 4. Nonostante sia la dose prestabilita, sarà sufficiente soltanto per continuare con i richiami delle prima vaccinazioni mentre è costretta ai box l'avanzata della campagna vaccinale nella società, a partire dagli over75. Il via libera previsto a febbraio - per il quale era stato anche previsto un anticipo temporale grazie alla velocità delle somministrazioni - ha dovuto fermarsi per la scarsità dei vaccini inviati. L'idea delle Aziende sanitarie è partire per metà febbraio utilizzando, come indicato dalla Regione, il siero Moderna del quale al momento ci sono poche dosi e per il quale serve una doppia dose. Le nuove fiale sono attese a giorni. Intanto a ieri sono state vaccinate 25.159 persone nell'area metropolitana.

Nicola Munaro

