IL FENOMENO

VENEZIA Parte da Santa Margherita la lotta all'uso di alcool tra i giovanissimi. Mentre continuano i controlli della polizia municipale per individuare i bar che, ignorando la legge, vendono alcolici ai minorenni; mentre resta alta l'allerta dei residenti in una zona calda; ora c'è anche un locale del campo, l'Orange, che sta sperimentato un braccialetto per distinguere con più facilità, nel caos dei sabato sera, il minorenne dal maggiorenne a cui vendere, o meno, birra, spritz o cocktail superalcolici (ne riferiamo a pagina 17 del fascicolo nazionale).

Problema diffuso, quello dell'abuso di alcool tra i giovani, con l'età che si va via, via abbassando. Lo si vede bene a Santa Margherita, uno dei punti di riferimento della movida veneziana, con la convivenza non sempre facile tra residenti e locali e con la questione aperta dello spaccio tenuto a freno dai controlli delle forze dell'ordine. Proprio qui, soprattutto i sabato sera, si ritrovano anche tanti ragazzi. Sempre più giovani.

SEMPRE PIÙ GIOVANI

«Rispetto al passato l'età di primo contatto con le sostanze si è abbassata - conferma il dottor Alessandro Pani, direttore del Servizio dipendenze dell'Ulss 3 - Mediamente il primo contatto è a 12 anni per il tabacco, a 13 per l'alcol e a 13\14 anni per la cannabis». E l'alcol è la sostanza più usata tra giovani e giovanissimi con modalità tipiche.

«Si beve in compagnia di altri ragazzi, nei fine settimana, spesso associando l'alcol ad altre sostanze» spiega Pani che mette in guardia dai rischi del cosiddetto «policonsumo (associazione di alcol e altre sostanze come cannabis, cocaina o psicofarmaci)» che «mette il ragazzo in condizioni di rischio poiché i mix possono avere effetti non previsti e gravi». Il direttore punta il dito anche contro un'altra moda giovanile, quella dell'«abbuffata alcolica o binge drinking (assunzione di più unità alcoliche in breve tempo) che mette la persona giovane a grave rischio di coma etilico o di comportamenti rischiosi per sé o per gli altri». Il classico esempio di chi si mette alla guida dell'auto (e qui siamo tra gli over 18) ma anche del barchino. «É già successo in laguna» annota il medico. Pani ricorda come l'«uso di sostanze sia legato alla tipica trasgressione dell'età adolescenziale», di come la prevenzione sia importante e di come il Servizio dipendenze sia a disposizione. «Una consulenza gratuita e anonima per tutti, anche i più giovani». Che si avvicinano a questi servizi. L'anno scorso su 354 ragazzi seguiti in tutta l'Ulss, i minorenni sono stati 58.

BRACCIALETTO OVER 18

In questo quadro, ecco l'iniziativa del bar di Santa Margherita. «Per i ragazzini l'alcol è veleno - ammette Sebastiano Costalonga, uno dei soci dell'Orange bar, un passato da consigliere comunale e di municipalità per An e Fratelli d'Italia - Mi sono posto il problema con i miei soci e abbiamo trovato la soluzione del braccialetto». Sabato sera uno steward all'ingresso ha chiesto la carta d'identità ai più giovani, quelli che potevano essere minorenni. Ha poi consegnato i braccialetti ai maggiorenni che, in caso di dubbio del barista, lo potevano mostrare. «Il sistema ha funzionato benissimo! - riferisce Costalonga - In questo modo si velocizza tutto. Il barista, nella confusione delle ordinazioni al banco, non deve chiedere la carta a tutti i giovani che potrebbero non avere 18 anni, basta che si faccia mostrare il braccialetto. Ripeteremo l'esperienza tutti i sabati e la proponiamo anche agli altri locali. Può essere una soluzione».

LUCE ANTI SPACCIO

In attesa di adesioni e risultati, i residenti non mollano anche sul fronte dello spaccio, sempre in agguato. L'altro giorno, proprio su richiesta degli abitanti, è stato istallato un altro faro dall'altro lato del campo, a San Pantalon, dove gli spacciatori erano tornati a darsi appuntamento per gli scambi. Una luce che gli renderà il lavoro più difficile.

Roberta Brunetti

