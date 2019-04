«Stop al Salva-Roma» Lite Salvini-Di Maio E il Cdm è congelato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Vicepremier che escono dal Consiglio dei ministri e annunciano il rinvio del decreto salva-Roma. Altri vicepremier che entrano in Consiglio dei ministri due ore dopo il suo inizio e affermano l'opposto. Ordini. Contrordini. Si. No. Liti. Parolone di Matteo Salvini: «I nostri ministri ci sono tutti e si decide con chi c'è». Replica (riferita) del premier Giuseppe Conte: «Ma come ti permetti di fare annunci senza passaggi formali. Non siamo passacarte». Poi un gGrande litigio sul caso Siri con espressioni fortissime di...