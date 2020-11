L'ORDINANZA

BELLUNO Oggi niente mercato del sabato, in città. Limitato anche lo struscio sul Liston. Niente banchi degli ambulanti nemmeno a Cavarzano e a Castion. L'ordinanza della Regione Veneto per i mercati cittadini entra in vigore da oggi. «Ma ci stiamo organizzando», assicura il sindaco Jacopo Massaro ammettendo però, subito dopo, come assicurare le bancarelle del sabato mattina in piazza Piloni sarà difficile, con le restrizioni e i paletti imposti da Venezia. Nella giunta di lunedì pomeriggio a Palazzo Rosso Massaro e la sua squadra parleranno anche di questo tema, su cui sta già lavorando il comando di polizia locale. Non sarà l'unica novità della giornata di oggi. Le nuove direttive del governatore Luca Zaia, infatti, impongono modifiche anche alla tradizione dello struscio lungo il Liston del sabato mattina. Si potrà camminare in centro, certo, ma solo se diretti verso una meta che può essere un bar, un ristorante o un negozio. E attenzione a dichiarare di essere appena entrati in panificio, perché le forze di polizia addette ai controlli potrebbero chiedere di visionare lo scontrino. Durante il lockdown è successo. Ma si veda nei dettagli, dalle parole del sindaco Massaro, cosa cambierà nel tran tran quotidiano del capoluogo. Il mercato, si è detto, oggi non ci sarà. Ma da lunedì si inizierà a lavorare per trovare una soluzione. Sarà abbastanza fattibile trovarla per Cavarzano e Castion, che potrebbero riprendere già la prossima settimana, più ardua la questione per piazza Piloni dove i banchi potrebbero non tornare nell'immediato futuro.

IL SINDACO

«Di certo sarà necessaria la collaborazione con gli espositori - commenta dal momento che i requisiti richiesti dalla Regione sono impegnativi. A Cavarzano e a Castion vedo pochi problemi ad adeguarsi, ma per piazza Piloni le criticità sono tante. Come faremo per la sorveglianza dell'area? È un argomento complicato, non ho una risposta così su due piedi». I volontari di Protezione civile, si sa, sono già molto impegnati su altri fronti e comunque occorre tener conto come molti di coloro che spendono il loro tempo a favore del prossimo siano ultra 65enni, chiedere loro un servizio a contatto con la popolazione in un momento di forte diffusione del virus non è possibile. «Non posso escludere che per il mercato del centro città non si trovi la soluzione spiega ancora il sindaco, ci sono limiti oggetti: come si fa, per esempio, a transennare piazza Piloni? Ad ogni modo, visti i tempi ristretti, non ci è stato possibile elaborare un nuovo piano per poter svolgere in sicurezza i mercati questa settimana, ma già nei primi giorni della prossima porteremo in giunta un documento che ci consentirà, con le dovute accortezze e limitazioni, di riaprire dai giorni seguenti l'approvazione del provvedimento i mercati che ne hanno i requisiti». L'ordinanza, poi, vieta l'attività motoria nei luoghi affollati e nei centri storici. «Questo vuol dire che non possiamo girare senza una meta in centro o in Nevegal, ma non ci impedisce di andare in piazza o sul Colle per fare acquisti o raggiungere i rifugi - sottolinea Massaro . Lo scopo di questa misura è vietare assembramenti inutili». Chi abita in centro, però, può uscire a passeggiare anche senza necessità recarsi in un negozio o in un locale. Questa limitazione non vale per le piazze e le strade della periferia. I controlli saranno serrati e guidati dal Questore».

