Stop al degrado con la riapertura dei vecchi padiglioni

IL PROGETTOROVIGO Roberto Costa, in un post pubblicato ieri su Facebook a proposito dei fatti accaduti sabato, dichiara che al momento di investire Devis Vezzaro era frastornato e ancora intontito per l'aggressione che, scrive, avrebbe ricevuto dal presidente de I luoghi dell'abbandono poco prima di salire in auto per uscire dal parco. Costa, scrive nel post, dopo l'investimento si avvia verso l'uscita a 200 metri di distanza per andare a telefonare subito alla Questura ed all'Ambulanza. Dopodiché si reca di persona presso la Questura a...