Nella tarda serata di giovedì, il presidente nazionale della Federazione pallacanestro, Gianni Petrucci, ha deciso per la conclusione anticipata di tutti i campionati organizzati dai comitati regionali. A seguito delle analisi svolte nel Consiglio dello scorso 9 marzo ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività senior e giovanile questo il sunto del comunicato Fip che è rimbalzato così a tutti i comitati compreso quello veneto. Ogni campionato, dalla C Gold in giù per la maschile e dalla B in giù per la femminile, sono quindi da considerarsi conclusi con le massime espressioni territoriali, J&W Feltre e Valbelluna, che mettono fine alla loro stagione agonistica. Una scelta inevitabile, considerato che i tornei erano ormai fermi dal weekend del 22-23 febbraio. «Credo ci sia poco da commentare - incalza il presidente della Joint&Welding Feltre, Eddy Dalla Rosa - è una situazione che ci si augura possa risolversi nel più breve tempo possibile ma non sarà facile. Il basket passa ora in secondo piano e la sospensione era inevitabile». Dalla Rosa è anche il primo sponsor della squadra feltrina (da questa stagione per la prima volta in C Silver) con la sua Joint&Welding Srl di Sedico. Inevitabile quindi una valutazione sulla situazione economica: «Come azienda siamo chiusi da 14 giorni (da venerdì 13 ndr) però non si vedono spiragli di luce. Vedo qualcuno che insiste nel lavorare ma mi chiedo perché e soprattutto per chi. Così facendo si alimenta solo la diffusione del virus». Dalla Rosa pensa alla propria azienda e ai suoi quasi 50 dipendenti, ora tutti in cassa integrazione. «Non vedo spiragli di luce all'orizzonte e rimettere in moto la macchina produttiva sarà davvero difficile considerando che il virus ha colpito tutto il pianeta».

Remo Primatel

