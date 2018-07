Stop ai mercatini e nuove telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI CA' SUGANATREVISO (ef) Basta patrocini alle iniziative di tipo commerciale. Il Comune supporterà solo la cultura e il sociale. Questo il buongiorno della prima giunta era Conte. No alle invasioni di piazza di attività economiche. Città invasa da gazebo e mercatini di paccottiglia? No grazie. Il Comune darà il patrocinio a eventi di tipo diverso. Poi subito l'emergenza alberi. «Con l'assessore Zampese abbiamo deciso di fare una valutazione esemplare per esemplare. Cercheremo di mantenere tutti quelli che sarà possibile». Faldoni e...