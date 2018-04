Stop ai cambi d'uso: a un anno dalla delibera nessun nuovo progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBERGHIVENEZIA Nonostante le polemiche, la delibera che blocca la trasformazione degli edifici della città storica in alberghi, affittacamere o bed & breakfast ha sortito il suo effetto. Tutti gli alberghi di cui giorno dopo giorno la città ha assistito all'apertura sono quelli che avevano la procedura già avviata e definita al 16 giugno 2017. Quindi, fino a quando la serie non sarà esaurita, continueremo ad assistere a trasformazioni di edifici in hotel, come sta accadendo in questi giorni a palazzo Molin alle Zattere, già sede della...