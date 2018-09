Stop agli aumenti Iva La Lega: il reddito vada solo agli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTI PUBBLICIROMA L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme la prossima legge di Bilancio. Il fuoco di fila contro un ritocco all'insù delle aliquote soltanto per alcuni prodotti, è stato bloccato prima dai due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, poi direttamente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. «L'Iva», ha detto il leader della Lega, «sicuramente non aumenterà». L'aumento...