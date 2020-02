LE MISURE

MESTRE Stop fino all'1 marzo dell'attività dei musei comunali e della Fondazione Muve, del Teatro La Fenice, Malibran, Toniolo, Momo, delle ludoteche e delle biblioteche comunali, nonché dei servizi educativi e dell'infanzia, oltre che delle scuole di ogni ordine e grado. Il Comune di Venezia ha dato ieri sera disposizioni sulla sospensione delle attività pubbliche per tutta la settimana, ma le misure precauzionali sono state adottate anche dai Magazzini solidali del Centro don Vecchi di Carpenedo che chiuderanno per almeno tre giorni, oppure dal museo M9 che ha cancellato pure convegni e incontri programmati.

Non si terranno dunque spettacoli e attività comunali, mentre già da ieri è scattata la sanificazione dei mezzi pubblici, sia terrestri che acquei, del gruppo Actv/Avm. Tutte misure prudenziali, valutato l'andamento dell'allarme coronavirus, onde evitare l'assembramento della gente che resterebbe a contatto in maniera prolungata. «Ogni giorno, tra volontari e utenti, qui da noi girano oltre 300 persone», spiega don Armando Trevisiol, fondatore dei Centri don Vecchi. Chiusi, dunque, tutti i magazzini solidali per la distribuzione di frutta e verdura, alimenti in scadenza, alimenti del Banco alimentare, vestiti e mobili. Ieri sul cancello d'ingresso in via dei Trecento campi è comparso l'avviso al pubblico: Causa emergenza sanitaria si legge tutti i servizi rimarranno chiusi fino a data da destinarsi (probabili tre giorni). Ci scusiamo per il disagio e, visto l'attuale momento, confidiamo nella vostra comprensione. Sarà nostra premura la riapertura nel più breve tempo possibile. «Preferiamo essere prudenti proprio per le presenze che registriamo ogni giorno, tra volontari e utenti», sottolinea don Trevisiol.

Intanto ieri anche M9 ha comunicato la chiusura fino al primo marzo, sospendendo gli eventi in programma per motivi precauzionali legati al contenimento della diffusione del coronavirus. Rinviate a data destinarsi anche la conferenza programmata per domani dal comitato Mestre Domani e dal Centro Studi Storici alle 17.30 a villa Settembrini la presentazione del libro L'ultimo viaggio verso l'arcobaleno di Fabrizio Coniglio. Nella serata di ieri è arrivato anche l'invito di Veritas a non recarsi (se non in caso di assoluta necessità) gli sportelli per l'utenza, utilizzando invece il Call center (numero verde 800.466466), lo sportello on line disponibile attraverso il sito www.gruppoveritas.it oppure via e-mail a clienti@gruppoveritas.it.

Alvise Sperandio

