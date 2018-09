Stivanello del Sert: «Aumenta i battiti, è uno stress per il cuore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOPADOVA Un ristoratore che compra cocaina e dopo un'ora muore: infarto, recita l'autopsia. Che però sottolinea come ad aver innescato tutto sia stata proprio quella dose fatale di stupefacente. «E' possibile che la vittima avesse dei problemi cardiaci o qualche altra patologia come un'aritmia cardiaca. La cocaina aumenta i battiti cardiaci e questo potrebbe aver causato l'infarto. Di overdose di cocaina che portano alla morte non ne ho mai sentite». A parlare è il dottor Antonio Stivanello, vicedirettore del Sert dell'Ulss 6. Alle...