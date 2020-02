L'ESPERTO

«I Mondiali 2021 e le Olimpiadi 2026 a Cortina? Sono un'opportunità che va sfruttata, ma per farlo si deve lavorare sulla promozione e non aspettare che i grandi eventi portino i risultati da soli». È il pensiero di Giuliano Vantaggi, direttore del Consorzio Dmo Dolomiti. Secondo il manager, i dati positivi sull'incremento di arrivi e pernottamenti nelle strutture ricettive della Provincia non si spiegherebbero solo con il richiamo esercitato a livello globale dalle manifestazioni assegnate a Cortina, ma soprattutto con le varie iniziative portate avanti per promuovere sui mercati internazionali l'offerta turistica delle montagne bellunesi. «Stiamo promuovendo le finali di Coppa del Mondo, i Mondiali e le Olimpiadi fin dalla loro assegnazione dice Vantaggi -. I grandi eventi suscitano una notevole attenzione mediatica che però va tradotta nel maggior numero possibile di presenze e pernottamenti. Ciò non è automatico e scontato: serve un grosso impegno nella promozione. Perciò stiamo puntando molto sull'estero e il riscontro è molto buono, tanto che ormai sul totale degli arrivi, la percentuale di clientela straniera incide per un 50%». L'incremento di ospiti che giungono da altri paesi sta influenzando la stagionalità del turismo, che tende ad allungarsi e ad uscire dai canonici schemi che hanno come fulcro il ferragosto in estate e il Natale d'inverno. «Gli stranieri quando possono partono, non aspettano un particolare momento dell'anno perché lo ritengono migliore di un altro per visitare le Dolomiti. Ottobre, ad esempio, è stato un mese meraviglioso che ha fatto registrare più di 100mila pernottamenti in Provincia, un risultato che non si vedeva da tantissimo tempo». Ma c'è un'altra sfida legata allo sfruttamento della visibilità mediatica dei Mondiali e delle Olimpiadi che sta a cuore a Vantaggi: «Bisognerà fare in modo che tutte le zone della provincia di Belluno possano beneficiare degli effetti di questi eventi. Abbiamo constatato che il turista internazionale ama girare e quando arriva visita più parti del nostro territorio. Di tutto questo ne teniamo conto non solo sviluppando prodotti con un forte orientamento alle nuove tendenze del mercato, per una vacanza a 365 giorni l'anno nel contesto altamente emozionale delle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco, ma anche valorizzando i territori a minore vocazione turistica». Su questi cardini ha poggiato e poggerà l'attività di Dmo, presente nell'ultimo anno a vari workshop e fiere internazionali, soprattutto nei paesi che danno un'ottima resa in termini di arrivi come Polonia, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Spagna e paesi scandinavi.

A. Cip.

