Stellati, ma poco social: a tavola però il cliente preferisce il rapporto diretto

INNOVAZIONE E MENUVENEZIA La ristorazione veneta stellata è digital, ma a metà. Se è vero che il 100% dei ristoranti (38 quelli analizzati) possiede un sito web, è altrettanto vero che il 68% non possiede una traduzione in una seconda lingua. Un limite oggettivo per quello che riguarda la possibilità di esportazione e di internazionalizzazione. Il quadro emerge dalla ricerca The Italian Data Flavour, presentato ieri mattina al Caffè Quadri a San Marco e sviluppato dalla padovana Noonic e da Fiera Bolzano. Il report ha anche reso noto...