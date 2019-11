Stefano Zennaro, l'eroe che salvò la nave dalla tempesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per tutti fu da subito giustamente un eroe, ma dal suo punto di vista non aveva fatto altro che svolgere appieno il suo lavoro, assumendosi fino in fondo la responsabilità dei beni e della nave che gli era stata affidata, ben deciso a meritarsi la fiducia che l'armatore aveva riposto in lui. D'altronde veniva da un'isola, Pellestrina, in cui da sempre il lavoro duro era pane quotidiano, e il mare in tempesta un avversario da domare. Questa è una storia di coraggio e lui, Stefano Zennaro, di quel mare anzi un oceano seppe avere ragione...