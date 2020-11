Stefano Okaka si è ripreso la Nazionale a suon di gol e prestazioni. È di ieri la convocazione azzurra, che rende merito al suo avvio di stagione conn l'Udinese. Eppure sembrava che durante l'estate dovesse andare in Turchia. «Io non l'ho mai pensato - confessa l'attaccante bianconero -, qui sto molto bene. Arriva il Genoa? Sarà una battaglia». Puntare su Okaka per migliorare il risultato tecnico della passata stagione è doveroso per tutto l'ambiente bianconero. Il bomber di Castiglione del Lago non è secondo ad alcuno come stimoli, come motivazione, come fame di gloria.

Ad onor del vero Okaka ha iniziato maluccio il campionato («Senza voler cercare scuse interviene necessito di un rodaggio più lungo per via del mio fisico»), poi ha servito l'assist a Pussetto per il 3-2 sul Parma; contro la Fiorentina si è reso protagonista di una splendida doppietta, ma poteva fare poker senza i miracoli di Dragowski. È piaciuto pure contro Milan e Sassuolo.

Insomma ci sono i presupposti perché l'attaccante quest'anno metta il suo marchio di qualità sul cammino bianconero e arrivi in doppia cifra.

