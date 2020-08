I CONTROLLI

FELTRE Non è stata attuata nessuna misura straordinaria all'esterno del Santa Maria del Prato di Feltre dopo la scoperta della positività al Covid 19 di un'infermiera che lavora all'interno dell'ospedale feltrino. Se nei due reparti coinvolti, la chirurgia e la geriatria, in via precauzionale sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti rinviando di qualche giorno i ricoveri programmati, all'esterno l'accoglienza avviene come al solito.

Non ci sono forze dell'ordine o volontari di protezione civile a presidiare la zona come nei momenti bui del lockdown. La positività di un'infermiera ha comunque fatto scattare tutte le operazioni d'emergenza necessarie in casi come questi.

I PRECEDENTI

Rimane nella memoria di tutti i feltrini quanto accaduto la primavera scorsa quando, proprio all'interno del reparto di geriatria di Feltre, si registrò il primo caso di Covid e l'ospedale, in poco tempo, fu chiuso, con la protezione civile e le forze dell'ordine a presidiare gli ingressi. Nessuna poteva entrare e nessuno uscire. Questa volta tutto ciò non è successo. Nessuno della protezione civile o delle forze dell'ordine si è visto a presidiare l'esterno della struttura. Qualche movimento di infermieri, ieri mattina, ma nulla che facesse presagire qualcosa di preoccupante. Sicuramente si tratta di un buon segno in quanto significa che la situazione, almeno per il momento, è sotto controllo. Sarà da capire quale sarà l'evolversi della situazione, in particolar modo l'esito dei tamponi fatti a coloro che sono entrati in contatto con l'infermiera. Parallelamente alla chiusura del Santa Maria del Prato, nella scorsa primavera ci fu anche l'attivazione del coc, centro operativo comunale, che si è rivelato fondamentale per coordinare tutte le forze in campo nel corso dei tre lunghi mesi di emergenza. Tante erano le cose da gestire. Il presidio dell'ospedale, ma anche le persone in quarantena (dalla distribuzione della spesa alla raccolta delle immondizie, passando per la distribuzione di farmaci e molto altro) o positive. Questa volta, essendo un solo caso positivo, e tra l'altro, di una persona non residente a Feltre, il centro operativo comunale per il momento non sarà attivato. Ricordiamo che il coc non è stato attivato neppure quando scoppiò il focolaio all'Eurobrico di Feltre e si rilevarono positività all'interno del negozio Il Tulipano e alla scuola Colotti, sempre di Feltre.

Eleonora Scarton

