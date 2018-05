«Stava sempre sulle sue ma non sembrava pericoloso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AZIENDAMASERADA «Ora non sappiamo come comportarci: di certo non possiamo permettere che, dopo quello che è successo, l'operaio torni al lavoro. I suoi colleghi non si sentirebbero al sicuro. Garantire la loro serenità, dopo quello che hanno passato, è la cosa più importante. Chiederemo alla Provincia come comportarci». Tutto si è concluso al meglio e nessuno si è fatto male ma Brando Casonato, titolare assieme ai due figli della Inox e Inox di Maserada sul Piave, ora vuole capire come muoversi. Tiziano Olivotto, il 57enne che...