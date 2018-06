CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stava riportando a casa la nipotina, neanche tre anni, alla quale aveva fatto da baby sitter, assieme al marito. Ma sulla strada verso l'abitazione del figlio, una manciata di chilometri da Paese a Ponzano, è rimasta coinvolta in una tremenda carambola e la sua auto è stata centrata in successione da due vetture: lei è morta per i traumi riportati mentre la piccina, assicurata al seggiolino agganciato ai sedili posteriori, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello per un violento trauma cranico. Una tragedia immensa quella...