Stava rientrando dal lavoro dopo il turno di notte, ma a casa non ci è mai arrivato. Il giovane papà Endri Zaimi, di origine albanese residente con la famiglia a Villanova di Farra, in comune di Alpago, ha trovato la morte nello schianto contro un camion, ieri mattina, a La Secca sulla statale 51, in corrispondenza dell'incrocio con la sp 422. La dinamica al momento non è chiara: è al vaglio della polizia stradale di Belluno, che sta studiando le numerose tracce che c'erano sull'asfalto. La statale d'Alemagna è stata chiusa per ore dalle 7.30 al primo pomeriggio. Erano passati pochi minuti dopo le 7 e il 25enne Endri Zaimi stava procedendo in direzione di Alpago, al volante della sua Volvo v50. Dall'altra direzione arrivava il camion, che trasportava massi, condotto da Moreno Da Pra, di Spert, autista di una ditta edile. All'improvviso, al chilometro 31,350 nei pressi dell'ex esercizio pubblico La Secca, lo schianto frontale spigolare, come si dice in gergo tecnico. Un impatto sul lato guidatore della Volvo che non ha lasciato scampo al giovane papà. Sono scattati immediatamente i soccorsi, con ambulanze e vigili del fuoco del comando di Belluno sul posto. I pompieri, utilizzando cesoie e divaricatori, hanno estratto il 25enne. Purtroppo però non c'era più nulla da fare.

