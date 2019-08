CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stava probabilmente rientrando da Venezia, dove aveva ricevuto l'incarico di seguire le sessioni d'esame per i giovani colleghi: Piero Santin, 60 anni, avvocato civilista con studio in piazza Brescia, è morto ieri pomeriggio sulla Caposile-Portegrandi a bordo del suo scooter a tre ruote. In prognosi riservata la donna che viaggiava con lui, una cinquantunenne di San Donà di Piave.Lo scooter si è schiantato contro un camper che viaggiava in direzione opposta, nonostante una manovra disperata del conducente della roulotte per evitare...