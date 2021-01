«In seguito alla grande quantità di neve caduta sulle Dolomiti Bellunesi e sull'Alto Friuli, si procederà con una rapida azione coordinata tra istituzioni sia per liberare le abitazioni e i territori colpiti, sia per avviare l'iter con le prime somme necessarie agli interventi urgenti». Lo ha dichiarato ieri in una nota, Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. «Ho contattato subito i sindaci di alcuni comuni colpiti - prosegue D'Incà, che si è poi interfacciato con Istituzioni e Ministri: «Al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini: a loro ho espresso la necessità di un intervento coordinato, con i mezzi necessari. Al Ministro Guerini ho chiesto, attraverso la Protezione Civile, un'azione dell'Esercito per la pulizia dei tetti e delle case nei paesi colpiti. Inoltre, durante le due riunioni di confronto, sia a livello provinciale sia nazionale assieme alle Regioni coinvolte, c'è l'accordo per l'apertura dello stato di crisi e per il successivo passaggio in Consiglio dei Ministri in cui si stabiliranno con la Protezione Civile le prime somme urgenti per gli interventi necessari, soprattutto di aiuto nei confronti delle ingenti spese sostenute dai comuni».

