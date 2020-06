STATISTICHE

BELLUNO La pandemia in provincia di Belluno, in termini statistici, non ha fatto più morti rispetto agli anni passati. Le rilevazioni Istat parlano chiaro: il primo quadrimestre 2020 (656 decessi) messo a confronto con le medie dei quadrimestri 2015-2019 (640) dicono che il saldo è positivo di sole 16 unità.

CLASSIFICAZIONE

Le rilevazioni riguardano 54 comuni su 61 ed escludono anche il capoluogo che ospita il più grande ospedale. Si potrebbe quindi obiettare che qui c'è stato il maggior numero di morti, ma va comunque tenuto presente che le rilevazioni Istat ascrivono i decessi in base al luogo di residenza del soggetto e non del ricovero.

Nei primi quattro mesi dell'anno, complessivamente, si sono avuti 167 decessi a gennaio (-12 sulla media 2015-2019), 138 a febbraio (-30), 184 a marzo (+30) e 165 ad aprile (+25).

Mancando l'ospedale di Belluno, un test significativo può arrivare da Feltre che vanta l'altro grande ospedale provinciale. I morti 2020 sono stati sempre inferiori rispetto agli anni di comparazione 2015-2019; si registra un'unità in più solo a marzo che complessivamente ha avuto 20 morti, 26 a gennaio (su 30 degli anni precedenti), 16 a febbraio (contro 19) e 19 ad aprile (contro 20).

NUMERI ALLINEATI

Numeri leggermente più alti si sono avuti a Pedavena dove ad aprile ci sono stati 12 decessi in più, per un totale di 17. Otto in più anche a gennaio per totale di 14. Negli altri due mesi il dato si presenza stabile con -2 a febbraio (4 in tutto) e nessuna variazione a marzo (5).

Dando un'occhiata ai comuni più grossi, le medie restano pressoché stabili e tutt'altro che allarmanti.

Sedico, a gennaio 2020, ha dimezzato i decessi rispetto al periodo di riferimento, passando da 12 a 6. È andata ancora meglio a febbraio con 4 decessi su 11 precedenti. Incremento di 3 e 4 unità rispettivamente a marzo e aprile ma su numeri fortunatamente bassi, ovvero 12 e 10.

Santa Giustina così come Santo Stefano sono rimasti pressoché in pari, entrambi con un totale di soli 2 morti in più in tutto il quadrimestre 2020.

L'ALPAGO INFETTO

Un dato interessante è quello dell'Alpago, dove c'è la casa di riposo di Puos che ha registrato molti ospiti positivi al Covid-19, tanto da passare per uno dei luoghi più infetti della provincia. In realtà a gennaio i morti sono stati 3 contro i 10 del riferimento 2015-2019, a febbraio 12 contro 9 (+3), parità di 10 a marzo e 9 su 7 ad aprile (+2).

Un lievissimo rialzo viene rilevato a Ponte nelle Alpi, dove ad aprile i decessi sono saliti di 5 unità per un totale di 10, in calo invece di 2 unità nei mesi precedenti.

Anche Agordo viaggia su numeri che di non hanno nulla di anormale: l'unico incremento è registrato a marzo con +4 unità, ovvero si è passati da 5 a 9. Restando in Agordino, Rivamonte raddoppia i decessi ad aprile salendo a 10; si scende di tre unità a marzo, per risalire di 3 a gennaio (10). In Val di Zoldo i decessi 2020 sono stati complessivamente 23 contro i 19 di riferimento, con un picco di +2 a gennaio e +4 a marzo, poi ad aprile la discesa.

CORTINA NELLA MEDIA

A Cortina nei primi 2020 si sono avuti complessivamente 26 decessi esattamente gli stessi degli anni precedenti. Altro comune campionato dall'Istat è Domegge che in tutto registra 14 morti, uno in più degli anni precedenti.

Un salto a Seren del Grappa e il quadro cambia di poco: in tutto l'anno 13 decessi, uno in meno.

In tutti gli altri comuni i numeri variano di poco, allineandosi proporzionalmente al numero di residenti. Spulciando i dati tabellari non emergono cifre eclatanti.

Questa è la fotografia scattata pochi giorni da fa dall'Istat, ovvero l'Istituto nazionale di statistica che si occupa e indagini sociali ed economiche, dalla quale emerge chiaramente uno stato numerico di assoluta normalità. Dai su cui sicuramente riflettere.

Lauredana Marsiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA