«State a due metri di distanza dal giudice». Sono state esposte ieri le regole vigenti in questi giorni nel palazzo di giustizia di via Segato, scattate per l'emergenza coronavirus. Non solo i nuovi orari di apertura, ma anche le distanze da tenere in aula e i rinvii per le udienze troppo affollate.

Il Tribunale resta aperto, ma con limitazioni. Innanzitutto l'orario: l'ingresso a palazzo di giustizia è consentito in questi giorni dalle 8.30 alle 12,30, ovvero l'orario di apertura delle cancellerie. «Negli altri orari- si legge nel provvedimento della presidente Antonella Coniglio affisso in Tribunale - gli utenti (con esclusione di dipendenti, magistrati e avvocati) dovranno dimostrare la convocazione o avere il permesso dalla presidente o procuratore». È vietato poi l'ingresso a tutte le persone provenienti da Vo' Euganeo o Mira e le zone a rischio. Queste regole valgono anche per le aule del giudice di pace di via Tasso. E proprio per il giudice di pace le udienze civili saranno tenute solo per gli affari urgenti e solo quelle che non implicano la presenza contemporanea di più di 4 persone. «Le persone - si legge - dovranno tenersi ad almeno due metri dal giudicante ed osservare le norme igieniche ampiamente diffuse». Le udienze penali del giudice di pace invece si terranno regolarmente, ma sarà limitato il numero delle persone in aula: verranno fatte allontanare volontariamente o sarà rinviato il processo. Le udienze di fronte ai gip si terranno solo nel caso di persone detenute e se non implicano la presenza di 6 persone in aula: negli altri casi saranno rinviate. Infine vietato l'assembramento alle macchinette del caffè: non potranno sostare più di 4 persone per volta. Nelle cancellerie infine non potranno entrare più di due persone per volta.

L'applicazione del provvedimento della presidente Coniglio è iniziata già nella giornata di ieri. Nel corso di un'udienza che si teneva al quarto piano il giudice ha chiesto l'allontanamento delle persone che non erano parte in causa: c'erano troppe persone e la distanza dei due metri non era garantita.

